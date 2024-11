Monreale: vasto controllo dei Carabinieri, denunce per alcol, droga ed evasione

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Monreale, focalizzato sulla guida in stato di ebbrezza e sul consumo di sostanze stupefacenti.

Donna Evasa dagli Arresti Domiciliari

Tra le persone controllate, una donna di 49 anni è stata sorpresa fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo, violando gli arresti domiciliari.

Guida in Stato di Ebbrezza e Senza Patente

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre un altro automobilista è stato deferito per guida senza patente.

Segnalati per Possesso di Droga

Due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti dopo essere state trovate in possesso di marijuana e hashish.