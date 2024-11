Sfida al vertice in Serie C2, il Pioppo Futsal riceve il Palermo Futsal Club

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal scenderà in campo in occasione della settima giornata del Campionato di Serie C2, a fare visita ai gialloverdi il Palermo Futsal Club. Le due società si conoscono bene avendo già disputato gare spettacolari nel corso della stagione 2022/2023 in occasione del Campionato di Serie D che ha visto i gialloverdi vincitori con 41 punti e il Palermo appena dietro il Pioppo con 36 punti.

Grande ex della partita Nazareno Franco, che in maglia gialloverde ha realizzato 24 reti nella stagione 2022/2023 e 10 reti nella stagione 2023/2024; attualmente il laterale in forza nel roster rosanero è a quota 3 marcature. Il Palermo Futsal Club è reduce da 3 vittorie consecutive ai danni di Altofonte, Favignana e Sicilia Futsal e vuole consolidare il primo posto occupato anche alla differenza reti sul Pioppo Futsal che vanta gli stessi 12 punti dei rosanero; i gialloverdi dal canto loro hanno portato a casa i tre punti dalla trasferta di Trapani salendo a 4 vittorie consecutive. La sfida promette spettacolo con due formazioni ben attrezzate e che daranno tutto per i 3 punti.

Mister Sciortino ha commentato così la prossima sfida: “Domani ci attende una sfida importantissima contro un’ottima squadra, abbiamo gli stessi punti e sono sicuro che entrambe le rose daranno il massimo in campo. Lo scorso anno il Palermo ha vinto il campionato meritatamente, i rosanero vantano un mister che li conosce molto bene da anni e hanno aggiunto qualche ottimo innesto nel loro roster. Noi abbiamo preparato la partita durante la settimana concentrandoci al meglio, i ragazzi sanno che dovranno dare il massimo come sempre per questa maglia e per tutte le persone che ci seguono ovunque.”

Appuntamento a sabato 9 novembre al Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 15:00; sarà possibile seguire la diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.