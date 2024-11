Un “centro estetico per auto”, a Monreale Car Detailing Center festeggia il primo anniversario

Francesco Paolo Campanella, titolare del Car Detailing Center di Monreale, celebra il primo anno di attività. Situato in via Caltanissetta, 10, il centro offre una vasta gamma di servizi per auto, moto e imbarcazioni. L’esperienza di Campanella, maturata negli anni come autoriparatore e carrozziere, si è unita alla specializzazione nel detailing, dando vita a un centro dedicato alla cura e all’estetica dei veicoli.

Un centro estetico per auto

Il Car Detailing Center si distingue per l’attenzione al dettaglio e la qualità del servizio offerto, indipendentemente dal valore commerciale del veicolo. Dal lavaggio accurato alla pulizia del vano motore, dalla smacchiatura della tappezzeria alla sanificazione a ozono, ogni trattamento è eseguito con professionalità e precisione. Il centro offre anche servizi di riparazione e verniciatura di volanti e tappezzeria in pelle, wrapping, oscuramento vetri, lucidatura, protezione nanoceramica, decontaminazione carrozzeria, ripristino fari e tappezzatura del cielo sottotetto. Completa l’offerta la vendita di prodotti specifici per il detailing.

Servizi a domicilio e sanificazione ambienti

L’impegno del Car Detailing Center si estende anche ai servizi a domicilio, con smacchiatura di divani e materassi, pulizia e idratazione della pelle per divani e sanificazione degli ambienti tramite ozono e prodotti igienizzanti.

Un anno di successi

L’unicità del centro nel territorio di Monreale ha generato un immediato interesse da parte del pubblico, con un’affluenza di clienti in costante crescita sin dall’apertura, avvenuta esattamente un anno fa. Il successo riscontrato ha superato le aspettative di Campanella, che esprime la sua gratitudine a chi ha creduto nel progetto e continua a sostenerlo. Il Car Detailing Center rappresenta la realizzazione di un sogno nato dalla passione e concretizzato con impegno e dedizione.