Il Pioppo Futsal vola in testa alla classifica di Serie C2, vinto lo scontro al vertice con il Palermo Futsal Club

Sabato pomeriggio presso il Pala Don Bosco di Palermo il Pioppo Futsal si è imposto per 8-2 sul Palermo Futsal Club al termine di una gara ricca di gol ed emozioni con il pubblico gialloverde presente in massa a spingere verso la vittoria la rosa di mister Sciortino. Prima del match le due squadre si trovavano a pari punti a primo e secondo posto, i presupposti giusti per una gara ricca di spettacolo e così è stato. Al fischio iniziale del match le squadre e tutti i presenti hanno voluto ricordare il giovane Emanuele Favaloro con un minuto di silenzio.



Partita che parte subito con il ritmo giusto da parte dei gialloverdi che riescono a dominare il gioco senza concedere praticamente nulla ai rosanero; gli ospiti subiscono un micidiale forcing del Pioppo Futsal che dal 5′ all’8 e si ritrova sul 3-0 grazie al gol di Lanza e alla doppietta di Roberto Di Simone, tutti e tre i gol nati da assist dell’onnipresente Turi Prestigiacomo. Passano 5 minuti e al 13′ ci pensa nuovamente Roberto di Simone con una bordata sul secondo palo, al 21′ Sergio Maiorana gonfia nuovamente la rete per i gialloverdi dopo aver ricevuto la sfera da Lucchese portano il parziale sul 5-0. Nonostante le reti di margine i gialloverdi regalano ai rosanero la possibilità di andare sul dischetto del tiro libero ben 3 volte in 5 minuti, due dei quali neutralizzati da un super Cosimo Maggio versione saracinesca. C’è tempo per allungare ancora e ci pensa nuovamente Roberto Lanza con delizioso tocco sotto a realizzare il gol del momentaneo 6-0. Palermo che le tenta tutte e riesce ad accorciare con Gennaro che in chiusura di primo tempo realizza il 6-1. La seconda metà di gioco vede il Palermo costretto a rincorrere ma i gialloverdi oggi sono in giornata di grazia e realizzano prima il gol del 7-1 con Roberto Di Simone che cala il poker personale al 7′ e al 10′ Turi Prestigiacomo chiude le marcature gialloverdi dal dischetto per i suoi. Rosanero che provano a giocare con il quinto di movimento ma trovano un muro gialloverde invalicabile; riescono a trovare il gol dell’ 8-2 finale quasi allo scadere su tiro libero calciato da Fiorentino al 25′.

Partita semplicemente perfetta quella dei ragazzi di mister Sciortino che ha saputo, con calma e pazienza, preparare una partita importante che li porta in testa al campionato in solitaria, ma consapevoli che sono ancora all’inizio. Da menzionare il grande ritorno in gialloverde del numero 22 Umberto Vultaggio, giocatore imprevedibile e tecnico che sabato ha avuto l’onere e onore di portare la fascia di Capitano, decisione fortemente voluta dal capitano gialloverde Peppe Ganci. Sul canale YouTube del Pioppo Futsal sono disponibili gli highlights della partita di sabato contro il Palermo Futsal Club, mentre sulla pagina Facebook dei gialloverdi è disponibile la galleria fotografica del match. Adesso per il Pioppo Futsal sarà il momento della Coppa Sicilia, che li vedrà impegnati domani sera a Sferracavallo contro l’Oratorio Santi Cosma e Damiano. Per l’occasione, come da calendario federale, non è previsto il match dell’under 19 questa settimana. Appuntamento a domani sera presso la Palatenda Sferracavallo, con calcio d’inizio alle ore 20:00. Sarà possibile seguire la diretta streaming della partita sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.