“Possibili disservizi idrici a Monreale per mancanza di energia elettrica”

MONREALE – A causa di un’interruzione di corrente elettrica verificatasi a San Martino delle Scale, l’approvvigionamento idrico dei serbatoi di Pizzo Corvo e Mezza Costa è stato compromesso. L’assessore ai Servizi a Rete, Giovanni La Corte, ha informato la cittadinanza che potrebbero verificarsi ritardi nell’erogazione dell’acqua durante la giornata di oggi.

Zone di Monreale interessate dai possibili disservizi

Le aree potenzialmente interessate dai disagi includono Via Regione Siciliana alta, la contrada Esterna Monte Caputo e la parte alta del centro abitato, comprendente Via Sant’Antonino, Via Togliatti e le strade limitrofe.