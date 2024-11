La scuola Francesca Morvillo ricorda il concittadino Domenico Intravaia

Monreale – Anche quest’anno la scuola “Francesca Morvillo” ha organizzato una manifestazione in ricordo della strage di Nassiriya in cui perse la vita anche il monrealese Domenico Intravaia, vicebrigadiere dei Carabinieri. Un momento di incontro e confronto con le istituzioni civili e militari durante il quale i ragazzi hanno avuto modo di esprimere i loro pensieri su un evento accaduto quando non erano ancora nati, eppure ancora così vivido nella comunità.

Commossi i familiari, fra cui il deputato regionale e presidente del Consiglio Comunale di Monreale Marco Intravaia, figlio di Domenico, che hanno partecipato insieme al sindaco Alberto Arcidiacono, al vicesindaco Riccardo Oddo, al consigliere Santina Alduina, al colonnello dei Carabinieri Giulio Modesti, al capitano Nico Giaquinto, al comandante di stazione maresciallo Antonio La Rocca, a una rappresentanza dell’associazione dei Carabinieri in pensione; alla presenza della dirigente Francesca Giammona, della vicaria Antonella Lo Presti e del personale docente.

Protagoniste della bella iniziativa le classi 3A, la 4E, la 5A, la 5B, la 5C, la 5D, la 5E e la 5F. La giornata ha avuto inizio con una marcia silenziosa su via Biagio Giordano verso la caserma dei Carabinieri dove, dopo l’inno nazionale, una corona di fiori è stata deposta sulla stele dedicata a Domenico Intravaia, e si è conclusa con l’inno “Il mio canto libero”. Tanti gli interventi dei ragazzi che hanno ascoltato con attenzione e compreso il messaggio della giornata: il valore dell’impegno per la pace, che può essere doloroso e pagare un alto tributo di vite umane.

“Ogni anno – ha commentato Intravaia – è una nuova emozione vedere tanti bambini ricordare la strage di Nassiriya, nel modo leggero e spontaneo con cui solo i piccoli sanno trasformare il ricordo delle tragedie in momenti di gioia. Ringrazio l’istituto Francesco Morvillo, la dirigente Francesca Giammona, la vicaria Antonella Lo Presti e tutto il personale docente per avere organizzato la bellissima manifestazione in ricordo del ventunesimo anniversario della strage di Nassiriya”. Il mio ringraziamento va anche all’Arma che da ventuno anni ci rimane vicino come una grande famiglia e non fa mai mancare la sua presenza ad ogni manifestazione”.

“Nella ricorrenza – ha detto la dirigente Giammona – con i nostri ragazzi abbiamo voluto ricordare il coraggio e la dedizione ai valori di pace e solidarietà dei diciannove caduti a Nassiriya e in particolare la figura del nostro concittadino Domenico Intravaia. Durante la cerimonia, gli alunni coinvolti hanno espresso i loro pensieri riassumibili nelle parole testimonianza, pace e impegno. Non sono mancati i momenti di sincera commozione perché questa ricorrenza ci tocca da vicino e ci coinvolge direttamente. Tengo a ringraziare lo staff, i docenti, i genitori e tutto il personale scolastico che ha contribuito alla realizzazione della commemorazione. Un sentito ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri, all’Amministrazione Comunale, al comandante Marulli e alla famiglia Intravaia, in particolare all’onorevole Marco Intravaia che si è sempre distinto per vicinanza e sensibilità alle nostre attività e iniziative”.