Il Pioppo Futsal vince la gara d’andata di Coppa Sicilia, sabato trasferta a Castellammare Del Golfo

Martedì sera presso il Palatenda di Sferracavallo i gialloverdi del Pioppo Futsal sono scesi in campo in occasione del Primo Turno di Coppa Sicilia affrontando i padroni di casa dell’Oratorio Santi Cosma e Damiano. Una partita molto tecnica da parte di entrambe le squadre con i portieri, Cucina per l’Oratorio e Quartararo per il Pioppo, protagonisti assoluti della partita grazie ai loro innumerevoli salvataggi. La partita viene sbloccata subito al primo tocco di gioco con Roberto Di Simone che calcia in prima battuta e beffa il portiere azzurro direttamente dal cerchio di centrocampo con un missile terra-aria dei suoi. Dopo la rete la gara diventa ricca di occasioni per ambedue le rose: i gialloverdi colpisco due pali e una traversa ma non riescono mai a raddoppiare, l’Oratorio ha la possibilità di pareggiare la partita su calcio di rigore concesso dopo il fallo di mano di Vultaggio, ma Quartararo mura il tiro di Giordano e tiene il punteggio sullo 0-1 fino al termine della prima frazione. Nel secondo tempo le due compagini regalano al pubblico presente una bellissima frazione di gioco, con i ragazzi di mister Scalia che trovano il pareggio con una sfortunosa deviazione di Di Simone. Passa poco e Lanza ristabilisce le distanze con un destro sporcato che si insacca alle spalle del portiere azzurro. Il vantaggio dei ragazzi di mister Sciortino dura poco poiché Ienna insacca la rete con un colpo da biliardo e porta il match sul 2-2. Lo stesso Ienna causa ingenuamente il calcio di rigore per fallo di mano in area, che gli costa anche il rosso, e Vultaggio realizza con freddezza il 3-2. I gialloverdi sfruttano le ripartenze ma si divorano tantissime occasioni, fino a quando trova il suo primo gol stagionale Ciolino con un diagonale che si insacca in rete. Il gol del definitivo 3-4 lo sigla Vitale nel finale. Primo incontro al Pioppo Futsal in attesa del ritorno previsto per mercoledì 27 alle ore 21:00 al Campo Archimede di Monreale. Da menzionare il ritorno in campo in maglia gialloverde di Moreno Ferraro, uomo spogliatoio e giocatore fondamentale per la rosa di mister Sciortino.

Questo sabato i gialloverdi invece torneranno in campo in vista dell’ottava giornata del Campionato di Serie C2 per difendere la vetta della classifica a Castellammare contro il Club Olimpia. Il Pioppo Futsal dovrà immancabilmente continuare la striscia positiva di risultati per mantenere saldo il primo posto; i padroni di casa sono reduci da tre vittorie consecutive e vorranno conquistare l’intera posta in palio per rimanere agganciati alla parte alta della classifica. Mister Sciortino ha commentato così il match di martedì sera: “La prima di Coppa nel complesso è andata bene e sono contento dei miei ragazzi, nella gara di ritorno partiremo con un gol di scarto ma dovremo dare il massimo come sempre. Campo dell’Oratorio molto piccolo e i ragazzi di mister Scalia molto bravi e preparati, vittoria di misura portata a casa ma va bene così. Il 27 novembre partiamo con un gol di vantaggio, ma tutto è ancora in bilico. Sabato ci attende una partita molto difficile contro una squadra molto preparata e ben messa in campo. Sicuramente noi andremo con l’atteggiamento giusto per fare la partita e continuare il nostro percorso al meglio”. Appuntamento a sabato pomeriggio presso il campo Club Olimpia, sito in Via Duchessa a Castellammare Del Golfo, calcio d’inizio alle ore 18:00. Prevista diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.