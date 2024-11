Drammatico incidente sulla SS186, donna investita e uccisa

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla SS186. Una donna sulla cinquantina, è stata travolta e uccisa da un’automobile mentre stava attraversando la strada.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando sulle strisce all’altezza della pizzeria Pinocchio a Partinico quando improvvisamente è sopraggiunta una vettura che l’ha centrata in pieno. L’impatto è stato violentissimo, la donna è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto.

Inutili i soccorsi, la donna è morta poco dopo in ospedale

Sul posto i soccorsi, allertati dallo stesso conducente, un uomo di 50 anni residente a Monreale. Nonostante il tempestivo intervento e il trasporto d’urgenza in ospedale, per la donna non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nell’incidente, è morta poco dopo il ricovero.

La polizia municipale ha eseguito i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’automobilista è stato sottoposto all’alcol test. La sua auto è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso. Si indaga per stabilire eventuali responsabilità.