Il Pioppo Futsal cade a Castellammare Del Golfo e perde la testa del Campionato di Serie C2

Sabato pomeriggio a Castellammare Del Golfo il Pioppo Futsal dimentica di entrare in campo e mette su una delle peggiori prestazioni stagionali, con i padroni di casa a dettare il gioco in lungo e largo a discapito dei gialloverdi. Partita vinta meritatamente dal Club Olimpia che ha dimostrato una marcia in più sulla tenuta atletica rispetto al Pioppo Futsal, che subisce le ripartenze rapide e micidiali dei locali.

Il primo tempo si chiude sul 5-1 per i padroni di casa, durante questa frazione di gioco Lucchese aveva trovato il gol illusorio del momentaneo 1-1, ma i gialloverdi pagano caro gli errori e le disattenzioni e permettono ai biancoazzurri di allargare il divario. Secondo tempo che vede gli ospiti alla ricerca di una disperata rimonta, ma quando la giornata è storta c’è ben poco da fare, infatti a ben poco serve il gran gol di Roberto Lanza che si insacca la porta difesa dal sempre attento Longo per il momentaneo 5-2. Il Castellammare approfitta di altre 3 ripartenze e riesce a portarsi addirittura in attivo di sei reti. Ultimi dieci minuti sono forcing totale con il quinto di movimento per i gialloverdi di mister Sciortino per cercare di recuperare il passivo, ma non bastano i gol ancora di Lucchese e di Vultaggio perché arriva da lì a poco il triplice fischio.

Da menzionare l’ottima prestazione di Polizzotto del Club Olimpia, costruisce il gioco dalle retrovie per i suoi e trova la doppietta personale. Spettacolo dentro il rettangolo di gioco ma non si può dire lo stesso degli spalti, con i tifosi locali intenti a inveire pesantemente e senza nessuna motivazione contro la rosa gialloverde fin dal primo minuto di gioco. Scene e comportamenti non adatti a chi segue con passione la propria squadra e distanti dai valori del futsal.