Concorso pubblico a Monreale per due funzionari tecnici e un idraulico

Un nuovo concorso pubblico per il Comune di Monreale in forma associata con il Comune di Alcamo. L’ente ha indetto un concorso pubblico per due funzionari tecnici (ex categoria D) e uno per la figura di idraulico (ex Cat D). Lo rende noto il segretario generale Giovanni Impastato che, attraverso gli uffici, cha già provveduto all’inserimento dell’avviso sul portale “inPA” che permette l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore pubblico.

“Stiamo portando avanti una strategia per individuare nuove professionalità – afferma il sindaco Alberto Arcidiacono – che possano contribuire al potenziamento della pubblica amministrazione, che ha intrapreso una nuova fase. Continueremo in questo percorso sia per creare nuove opportunità occupazionali che per rilanciare tutti i settori delle aree comunali dando maggiori risposte e servizi ai cittadini”