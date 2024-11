Monreale: due incontri per promuovere la lettura accessibile

Il Comune di Monreale si impegna a rendere la lettura accessibile a tutti con il progetto “Book 4 All”, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. L’iniziativa prevede due incontri pubblici presso il Centro Pietro Morici (Ex-Mattatoio) in via Duca degli Abruzzi, il 20 e il 27 novembre 2024, dalle 15:30 alle 18:30.

Focus su DSA, BES e accessibilità in biblioteca

“Book 4 All” si rivolge in particolare alle fasce più vulnerabili della popolazione, promuovendo la lettura come strumento di inclusione. Il progetto intende affrontare le tematiche legate ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e ai bisogni educativi speciali (BES), valorizzando il ruolo della Biblioteca comunale Santa Caterina come spazio sempre più accessibile.

Primo incontro: esperienze e criticità nell’apprendimento

Il primo appuntamento, mercoledì 20 novembre, sarà dedicato alla condivisione di esperienze, testimonianze e criticità relative ai contesti di apprendimento, con particolare attenzione all’interazione con individui con DSA e BES. L’incontro offrirà una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità legate all’educazione inclusiva.

Secondo incontro: la biblioteca come spazio inclusivo

Il secondo incontro, mercoledì 27 novembre, si concentrerà sul ruolo della biblioteca come luogo di inclusione e accessibilità per tutti. La discussione verterà sulla creazione di uno spazio accogliente che favorisca diverse modalità di comunicazione e partecipazione, garantendo a ciascuno la possibilità di fruire delle risorse e dei servizi bibliotecari.

Dialogo tra pubblico e privato per abbattere le barriere culturali

Gli incontri promossi dal Comune di Monreale rappresentano un’occasione preziosa per favorire il dialogo tra istituzioni pubbliche, operatori del settore e cittadini. L’obiettivo condiviso è quello di superare le barriere che limitano l’accesso universale alla cultura e alla lettura, promuovendo una società più inclusiva e partecipativa. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a entrambi gli incontri.