Lo Sfincione monrealese di Gianni Massaro protagonista allo Sfincione Fest 2024 di Bagheria

Lo Sfincione Fest torna a Bagheria dal 22 al 24 novembre, e tra i protagonisti di questa settima edizione ci sarà anche lo sfincione di Monreale del panificio Massaro. Corso Umberto I si trasformerà in un vero e proprio tempio del gusto dedicato alla “pizza dei siciliani”, con panificatori provenienti da ogni angolo dell’isola pronti a presentare le proprie varianti di questo piatto tradizionale.

Monreale in vetrina tra i sapori di Sicilia

L’evento, organizzato dall’Associazione La Piana d’Oro con il contributo dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, offrirà un’ampia panoramica delle diverse interpretazioni dello sfincione. Tra queste, lo sfincione di Massaro si prepara a conquistare i palati dei visitatori con la sua ricetta unica e il suo sapore inconfondibile. Accanto a Monreale, saranno rappresentate altre località della provincia di Palermo, come Piana degli Albanesi, Misilmeri, Palermo stessa, Camporeale, Santa Flavia, Ficarazzi e Corleone, a testimonianza della ricchezza e della varietà di questa tradizione culinaria. Per lo sfincione bianco, il Panificio Conti, l’Antica Focacceria 1956, la Forneria Scaduto, A’ Pizza e Fratelli Piombino saranno presenti con le loro specialità. Completano l’offerta culinaria un’area gluten free curata da “Le Bontà del Glutine”, proposte di street food e un punto dedicato alla pizza dal format di successo Biga di Palermo.

Musica e Intrattenimento per Tutti i Gusti

Piazza Madrice farà da cornice a un ricco programma di musica live, con i Cugini di Campagna venerdì 22, lo show “40 che ballano i 90” sabato 23 e i Sugarfree per il gran finale di domenica 24 novembre.

Sfincione Taste: Show Cooking e Degustazioni d’Autore

Sabato 23 e domenica 24 novembre, Piazza Garibaldi ospiterà “Sfincione Taste”, un evento speciale dedicato agli appassionati di gastronomia. Con il contributo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e la partnership di Sagrim, pizzaioli premiati, chef stellati e volti noti del mondo food si alterneranno tra forni e fornelli, offrendo show cooking e degustazioni. Tra i partecipanti, Gioacchino Gargano, Pierangelo Chifari, Daniele Vaccarella, Rosalba Lo Iacono, Dario Genova, Tony Lo Coco, Seby Sorbello, Luciano Di Marco, Andy Luotto e Giusina Battaglia, conosciuta come “Giusina in cucina”.

Competizioni e Degustazioni di Prodotti Tipici

Il Molino Riggi organizza due competizioni: la “Sicily Young Bakery Competition” per giovani panificatori emergenti e il campionato nazionale “Pizza dell’Identità”, una sfida tra quattro regioni italiane (Sicilia, Lazio, Toscana e Campania) con i loro prodotti tipici. Piazza Butifar ospiterà l’Arena Talk Show con presentazioni e dibattiti, mentre nella Casa della Gastronomia Siciliana sarà possibile degustare gratuitamente prodotti tipici siciliani, iniziative promosse dal Dipartimento Agricoltura della Regione Sicilia.

Un Evento in Crescita che Valorizza il Territorio

Lo Sfincione Fest si conferma un evento di grande successo, con un fatturato previsto in crescita del 50% rispetto al 2017. L’obiettivo è quello di promuovere lo sfincione come la “pizza dei siciliani” e consolidare la manifestazione a livello nazionale. La partnership con la Camera di Commercio Palermo ed Enna e il Gruppo Arena, che celebra i 10 anni dell’insegna Decò in Sicilia, contribuisce a questo obiettivo. Il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, sottolinea l’importanza dello Sfincione Fest per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze gastronomiche, tra cui spicca lo sfincione di Monreale.