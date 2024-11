Monreale, violento incidente in via Santa Liberata: gravemente ferita una donna

Un altro incidente stradale oggi a Monreale. Una donna è rimasta gravemente ferita.

Il sinistro è avvenuto in via Santa Liberata e ha visto coinvolto un furgone e una minicar Ami. Ad avere la peggio la conducente della piccola vettura elettrica. Secondo una primissima ricostruzione, l’auto, che andava in direzione Aquino, ha perso aderenza andando a sbattere violentemente contro il furgone.

La donna è stata trasportata in ospedale dopo che i sanitari del 118 l’hanno estratta dal veicolo con non poche difficoltà. Per i rilievi di rito è arrivata la polizia municipale monrealese.

Sul posto anche la ditta di soccorso stradale MF auto di Magnasco Francesco per la rimozione dell’auto incidentata.