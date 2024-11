Quali saranno i trend digitali della tecnologia AI nel 2025?

Ci troviamo in un momento storico in cui la tecnologia sta avendo sempre più influenza sui mercati globali e il settore finanziario partecipa attivamente alle innovazioni tecnologiche di ultima generazione, che promettono di cambiare il mondo.

Il 2025 sarà un anno di cambiamenti importanti a livello tecnologico, dall’Intelligenza Artificiale nei suoi nuovi utilizzi alla Realtà Estesa per diversi settori, passando per i grandi trend evergreen come IoT e TOL: Internet delle cose e Trading online. Ecco le principali tendenze digitali nella tecnologia del 2025.

Intelligenza Artificiale come assistente personale

Uno degli utilizzi già attivi dell’Intelligenza Artificiale è la funzione di Assistente Personale e oltre ai trend di chatbot per i servizi clienti, i trend del 2025 sono rappresentati da Assistenti Virtuali e AI vocali.

Questo significa che le aziende, i brand e tutto l’eCommerce avranno a disposizione più strategie digitali per ottimizzare ogni operazione attraverso l’assistenza virtuale, personalizzando in tempo reale la user experience di utenti e clienti. Il risultato di questo trend rappresenterà sicuramente un miglioramento del funnel di conversione.

Il TOL come trend evergreen

Il trading online come Broker Forex in Italia consente la compravendita di strumenti finanziari in qualsiasi settore e si tratta di un trend evergreen che resta stabile da oltre 20 anni. I motivi riguardano principalmente le commissioni con un prezzo più basso e la vasta gamma di CFD: azioni, indici globali, materie prime come caffè, mais, gas, metalli quali oro, argento e soprattutto, petrolio, ma anche criptovalute ed ETF.

I dati aggiornati in tempo reale di tutti gli indici mondiali e l’ausilio delle analisi statistiche dei dati effettuati dalle AI di ultima generazione, rendono questa tecnologia mai obsoleta e sempre all’avanguardia nel mondo della finanza digitale.

Realtà estesa per il commercio, l’educazione e l’intrattenimento

Entriamo nell’universo del XR, ossia la realtà estesa, che rappresenta un trend delle nuove tecnologie digitali AI perché verrà applicata all’educazione, creando degli ambienti virtuali di apprendimento dove attraverso la simulazione digitale, lo studente potrà vivere le situazioni ed esplorare ogni aspetto culturale in maniera pratica.

Anche per il commercio e l’intrattenimento l’esperienza della realtà estesa cambierà il modo di fruizione dei contenuti e la compravendita di beni e servizi: andando ben al di là dello shopping online.

Operazioni intelligenti con IoT

Per il 2025 è previsto un aumento dei dispositivi connessi al Web, di conseguenza siamo davanti a un altro trend evergreen della tecnologia, che con il software AI consentirà di migliorare le attività in vari settori dell’industria, come nell’agricoltura, ma anche nella logistica e nella produzione.

I nuovi hardware con l’ausilio delle ultime tecnologie AI riusciranno a monitorare attraverso sensori intelligenti lo stato del terreno per garantire raccolti più abbondanti e di migliore qualità, di conseguenza anche più sostenibili.

I nuovi sistemi di Assistenza AI diventeranno ben presto un trend anche per la logistica, monitorando costantemente i beni e prodotti lungo il percorso, consentendo di ottenere una migliore efficienza di spostamento e di consegna. Anche la produzione verrà monitorata in tempo reale dai nuovi software AI, con una relativa ottimizzazione dell’efficienza produttiva.