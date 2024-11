Il Pioppo Futsal torna tra le mura amiche, bisognerà ritrovare la giusta via contro la Gesan C5

Gli uomini di mister Sciortino scenderanno in campo in via eccezionale domenica pomeriggio tra le mura del Pala Don Bosco di Palermo, a fare visita ai gialloverdi sarà la Gesan Calcio a 5 per la nona giornata del Campionato di Serie C2. Gli ospiti sono reduci da due vittorie ai danni di Favignana e Sicilia Futsal, mentre i gialloverdi dopo la grandissima prestazione contro il Palermo Futsal Club non sono in stati in grado di imporre il loro gioco nella trasferta di Castellammare Del Golfo; sicuramente questa sconfitta sarà motivo per ritrovare la giusta via e per rimanere agganciati alla parte alta della classifica. Il Pioppo Futsal aderisce alla “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” il 25 Novembre 2025 e domenica pomeriggio scenderà in campo con un messaggio chiaro e forte: NO alla violenza sulle donne!

Attualmente il Pioppo Futsal si trova in terza posizione con 18 punti, agganciato alla vetta conquistata dall’Altofonte Futsal e seguito al secondo posto dal Palermo Futsal Club; ambedue le squadre con gli stessi punti dei gialloverdi ma con una migliore differenza reti. La Gesan C5 invece si trova appena fuori dalla zona play-off con all’attivo 13 punti e vorrà portare ad Alcamo tutta la posta in palio. Mister Sciortino ha commentato così la scorsa giornata dei suoi gialloverdi e la prossima sfida che li attende: “Sabato scorso abbiamo giocato molto male contro una squadra preparata e corretta in campo, al Club Olimpia vanno i miei complimenti per la prestazione e mi dispiace per tutti i nostri tifosi accorsi in massa anche questa volta. Sono sicuro che i ragazzi sapranno rialzarsi subito, adesso guardiamo già avanti alla partita che ci attende domenica. Contro la Gesan C5 non possiamo sbagliare, dobbiamo rimanere agganciati alla parte alta della classifica e voglio vedere una bella prestazione da parte dei miei ragazzi per poterci rialzare dopo la scorsa prestazione”.

Appuntamento a domenica 24 novembre presso il Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 18:30; sarà possibile seguire la diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.