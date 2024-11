Paura a Monreale, escursionista 85enne cade e viene recuperato in elicottero

Un drammatico incidente ha scosso la tranquilla domenica di un gruppo di escursionisti sul Monte Pizzuta, nel territorio di Monreale, in provincia di Palermo. Un uomo di 85 anni, originario di Roma, è precipitato durante la salita verso la vetta, riportando gravi ferite.

La caduta e le gravi lesioni

L’incidente si è verificato nei pressi di Portella Garrone, una zona particolarmente impervia del Pizzuta, caratterizzata da massi aguzzi e pendii ripidi. L’escursionista, mentre percorreva il sentiero con il suo gruppo, è scivolato ruzzolando per circa dieci metri e battendo violentemente la testa. A seguito della caduta, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico, profonde ferite lacero-contuse con notevole emorragia e diverse contusioni sparse sul corpo.

Il pronto intervento dei medici presenti nel gruppo

Fortunatamente, tra gli escursionisti presenti c’erano due medici che hanno immediatamente prestato le prime cure all’uomo, cercando di stabilizzarlo in attesa dei soccorsi. Vista la gravità delle sue condizioni e la difficoltà di trasporto via terra in un’area così accidentata, è stato lanciato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Soccorso Alpino e Polizia di Stato: un’operazione congiunta per salvare l’escursionista

Per garantire un intervento rapido ed efficace, il Soccorso Alpino ha richiesto il supporto del IV Reparto Volo della Polizia di Stato. L’elicottero ha raggiunto la zona impervia del Pizzuta, permettendo agli specialisti del soccorso alpino di calarsi con il verricello, imbracare l’escursionista ferito e issarlo a bordo. Contemporaneamente, è stata allertata anche la centrale operativa del 118.

Trasporto d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo

L’85enne è stato trasportato in elicottero direttamente all’Ospedale Civico di Palermo, dove un’ambulanza del 118 lo attendeva per il ricovero immediato.