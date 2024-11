Secondo ko di fila per il Pioppo Futsal, la Gesan fa bottino pieno e la vetta si allontana

Domenica pomeriggio amaro per i gialloverdi di mister Sciortino che rimediano la terza sconfitta stagionale, la prima in casa e la seconda di fila dopo quella di Castellammare per mano del Club Olimpia. Tante occasioni sprecate e poche idee per il Pioppo Futsal che si ritrova sconfitto di misura per 1-0 dopo 50 minuti di perfetta parità. Primo tempo ricco di occasioni, più per i gialloverdi che per gli ospiti, ma la porta sembra stregata con la sfera che non vuole proprio entrare in rete. Secondo tempo caratterizzato dallo stesso canovaccio del primo, ma gli ospiti si difendono bene e al 50esimo riescono a battere Quartararo con Fumuso al termine di contropiede letale che consegna agli ospiti l’intera posta in palio. Nel finale di gara i gialloverdi provano il forcing con il quinto uomo di movimento per trovare il pareggio, ma complice la sfortuna e la bravura del portiere Alcamese, non riescono a concretizzare. Migliore in campo Orlando, estremo difensore della rosa alcamese, che mura la porta dei suoi nelle diverse occasioni create dai gialloverdi.

La società gialloverde ha aderito alla “Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne” del 25 Novembre 2025 scendendo in campo con un messaggio chiaro e forte: NO alla violenza sulle donne!