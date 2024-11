Domani pomeriggio manifestazione per la pace a Pioppo, partenza alle 15:00 dalla scuola Margherita di Navarra

Giovedì 28 Novembre a Pioppo, con partenza alle ore 15:00 dallo spiazzo della scuola Margherita di Navarra, si svolgerà una manifestazione per la pace. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Pioppo in Comune e dalla Scuola di Pioppo e vedrà un corteo che si snoderà dalla scuola fino a Piazza Manzoni. Nella piazza si esibiranno i ragazzi della scuola con diverse performance musicali ed elaborati scritti. Interverranno i rappresentanti dell’Associazione, la Dirigente Scolastica, il Sindaco di Monreale ed il Parroco di Pioppo. Non si può essere indifferenti di fronte alle guerre in Medioriente ed in Ucraina; bisogna immaginare un futuro di pace per questo mondo, lo si deve a coloro che sono coinvolti amaramente nella guerra. C’è una diffusa rassegnazione di fronte ai conflitti aperti, che rischiano di degenerare in una guerra più grande e travolgente. In tante parti del mondo, e anche qui in Europa, si è persa la memoria dell’orrore della guerra, eredità dei due conflitti mondiali del Novecento durante i quali tanti Pioppesi hanno perso la vita. È quell’eredità che mostra come solo la pace è un’alternativa umana e giusta!

Di seguito il programma completo della manifestazione.

