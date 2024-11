Il Pioppo Futsal passa il 1° turno di Coppa Sicilia, domani pomeriggio big match ad Altofonte

Mercoledì sera i gialloverdi di mister Sciortino sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno di Coppa Sicilia davanti ad una cornice incredibile creata dal fantastico pubblico pioppese. Risultato netto di 6-0 con i ragazzi dell’Oratorio Cosma e Damiano a farne le spese. I ragazzi di mister Sciortino scendono in campo con l’obbiettivo di dimostrare di essere squadra, con la S maiuscola e lo fanno proprio per tutta quella gente che nonostante la temperatura ha gremito gli spalti dell’Archimede Pitagorico.

Gara sbloccata da Ferraro a poco più di 10 minuti del primo tempo, il raddoppio arriva dopo poco con Di Simone e ancora Ferraro con un gran destro al volo all’incrocio dei pali chiude la prima frazione sul 3-0. Il secondo tempo ha lo stesso canovaccio del primo con i gialloverdi che già al secondo minuto di gioco si portano sul +4 ancora con Di Simone. Il 5-0 arriva al 10′ con Lucchese che spara sotto l’incrocio dei pali una punizione perfetta. Chiude le danze Alongi che ritrova il gol e porta il match sul finale 6-0.