Monreale, La Barbera verso le dimissioni da assessore per fare spazio a Lo Verso, Sardisco verso la consulenza legale

Monreale – Il Movimento Civico Il Mosaico, in seguito ad una riunione tenutasi il 30 novembre 2024, ha annunciato una riorganizzazione interna volta a supportare l’Amministrazione Comunale e rilanciare l’attività del movimento stesso. Letizia Sardisco si dimetterá dal ruolo di Consigliere Comunale per accettare un incarico di consulenza offerto dal Sindaco. Al suo posto subentra Francesco La Barbera, che lascerà il suo ruolo in Giunta a Fabrizio Lo Verso.

Il ritorno di La Barbera come Capogruppo Consiliare

Il Portavoce del Movimento, Roberto Gambino, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo assetto, definendolo un ritorno alla situazione precedente alle recenti elezioni amministrative. Ha inoltre specificato che la scelta di Francesco La Barbera come Capogruppo Consiliare non rappresenta un addio definitivo al suo ruolo in Giunta, ma un arrivederci strategico.

Il bilancio dell’operato di La Barbera in Giunta

Gambino ha elogiato il lavoro svolto da La Barbera durante il suo breve mandato in Giunta, evidenziando una serie di importanti azioni amministrative. Tra queste, la riorganizzazione delle manutenzioni degli immobili comunali e scolastici, l’avvio della rimodulazione degli accordi quadro 2025, la riorganizzazione delle squadre di operai per una maggiore efficienza, il coordinamento con gli uffici del Demanio per la bonifica dell’area nel quartiere Carrubella, la predisposizione di una convenzione per la riapertura dello sportello Unipa a Monreale, la gestione dell’edilizia privata e dello sportello SUAP nonostante la carenza di personale, e la gestione delle emergenze legate ai trasporti locali, in particolare la crisi AST.

La rotazione degli incarichi e l’allargamento della partecipazione

Secondo Gambino, il ritorno di La Barbera in Giunta è previsto nell’ambito di una programmazione di rotazione degli incarichi, che partirà dai primi eletti e mirerà ad allargare la partecipazione all’attività amministrativa sia in Giunta che in Consiglio Comunale, replicando il modello della precedente consiliatura.

La sfida del Movimento: rimettere al centro la partecipazione dei cittadini

Il Portavoce ha riconosciuto la sfida rappresentata dalla fuoriuscita di un membro dal Gruppo Consiliare, ma ha espresso fiducia nel nuovo assetto come punto di ripartenza istituzionale. L’obiettivo principale del Movimento rimane quello di rimettere al centro dell’agenda politica locale la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.