Servizio navetta natalizio dai posteggi al cantro di Monreale: orari e percorso

Il Comune di Monreale ha istituito un servizio navetta gratuito per agevolare gli spostamenti dei cittadini durante le festività natalizie. Dal 2 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, un bus collegherà il parcheggio Torres al centro urbano, precisamente a Largo Canale. Questa iniziativa mira a incoraggiare i residenti a lasciare l’auto nel parcheggio e a raggiungere comodamente il cuore della città, semplificando l’accesso alle attività commerciali e ai numerosi eventi del calendario natalizio promossi da commercianti, associazioni e dall’amministrazione comunale.

Percorso e Orari della Navetta

Il percorso della navetta prevede le seguenti vie: Parcheggio Torres – Via Biagio Giordano – Via Gravina – Via della Repubblica – Largo Canale – Via Venero – Via della Repubblica – Via Gravina – Via B.Giordano – Parcheggio Torres. In caso di difficoltà di transito in salita su Via Gravina, il percorso alternativo sarà: Via B. Giordano – Via A. Moro, per poi riprendere il tragitto standard. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00. Inoltre, la navetta sarà operativa anche nelle domeniche 15, 22 e 29 dicembre 2024, e il 5 gennaio 2025. Il servizio sarà sospeso nelle giornate dell’8, 25 e 26 dicembre 2024, e del 1° gennaio 2025.

Punti di Salita e Discesa e Frequenza

I punti di salita e discesa dei passeggeri sono stati stabiliti presso il Parcheggio Torres e Largo Canale, per garantire la massima sicurezza durante le operazioni di apertura e chiusura delle porte del veicolo. La frequenza del servizio è stimata intorno ai 25-30 minuti, a seconda delle condizioni del traffico urbano.

Un’Iniziativa Promossa dall’Assessore ai Trasporti

L’istituzione del servizio navetta è stata resa possibile grazie all’impegno dell’assessore ai trasporti, Francesco La Barbera. L’obiettivo è quello di offrire ai cittadini e ai visitatori un’alternativa comoda e gratuita per gli spostamenti durante il periodo natalizio, favorendo la partecipazione alle iniziative festive e supportando le attività commerciali del centro città. Il servizio navetta rappresenta un’ulteriore agevolazione per vivere appieno l’atmosfera natalizia a Monreale, godendosi le festività senza lo stress del parcheggio e contribuendo a una migliore viabilità urbana.

2)

3) . Servizio attivo dal lunedì al sabato, dalle 16:00 alle 20:00, e in alcune domeniche.

4) navetta-natale-monreale-2024

5)

1. Navetta Gratuita a Monreale per Natale

2. Monreale: Servizio Navetta per le Feste

3. Natale a Monreale: Parcheggia e Raggiungi il Centro con la Navetta

4. Trasporto Gratuito per il Centro di Monreale durante le Festività

5. Monreale Facilita gli Spostamenti Natalizi con la Navetta

6. O

7. Come Raggiungere il Centro di Monreale durante le Feste

8. Parcheggio e Navetta Gratuita per Natale a Monreale

9. Un Natale Senza Stress a Monreale Grazie alla Navetta

10. Navetta Natalizia a Monreale: Un Servizio per Cittadini e Visitatori

11. Monreale: Navetta Gratuita per Shopping e Eventi Natalizi

12. Natale a Monreale: Più Facile Raggiungere il Centro

6) Navetta Natalizia Gratuita a Monreale: Orari e Percorso | Comune di Monreale