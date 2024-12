Un super Pioppo Futsal torna alla vittoria in campionato, 3 punti d’oro ad Altofonte

Sabato pomeriggio presso il Palacanino di Altofonte è andata in scena la decima giornata del Campionato di Serie C2 con il Pioppo Futsal ospite dell’Altofonte Futsal, palazzetto stracolmo e spettacolo in campo. I gialloverdi di mister Sciortino riescono a invertire la rotta anche in campionato conquistando 3 punti importantissimi per rimanere agganciati alle zone alte della classifica contro un’ottima squadra.

Il primo tempo vede i locali iniziare con il piede giusto grazie alla rete di Di Gesú che spizza di testa un rinvio di D’Elia per il gol del momentaneo 1-0; gialloverdi reagiscono subito con Di Simone che trovare subito il pari dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Pioppo Futsal alza il ritmo e Prestigiacomo trova il raddoppio, ma l’Altofonte è una squadra che non si arrende e trova il pari con Barranca, bravo a sfruttare un fortunoso rimpallo. Passa poco e Maiorana riporta i gialloverdi in vantaggio al termine di una giocata stupenda di Alongi. Nel secondo tempo sale in cattedra Lanza che in 15 minuti : prima realizza il 2-4, con uno dei suoi destri che si insacca sotto la traversa, poco dopo l’Altofonte è bravo a sfruttare una mischia per il momentaneo 3-4, poi ancora Roberto Lanza con una stupenda doppietta porta i gialloverdi sul 3-6, ma ‘Altofonte è squadra tosta e mai doma e riesce ad accorciare ancora sul momentaneo 4-6. Al 30’ del secondo tempo ci pensa l’intramontabile e onnipresente Turi Prestigiacomo a chiudere il match con un sinistro velenoso per il definitivo 4-7. Il direttore di gara fischia la fine del match e il pubblico gialloverde esplode di gioia con la rosa di mister Sciortino; tanti applausi per ambedue le squadre, autrici di una partita spettacolare e ricca di emozioni.

Prova di forza dei gialloverdi che dopo le 2 sconfitte ritrovano la via della vittoria in campionato aggiudicandosi 3 punti d’oro per mantenere alta la posizione in classifica. Questa sera alle 19:30 l’Under 19 del Pioppo Futsal torna in campo in occasione della quarta giornata del Campionato Regionale Under 19 contro l’Oratorio San Vincenzo presso il Campo Archimede Pitagorico, sito in Via M19 – Monreale (PA). Sarà possibile seguire la diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.