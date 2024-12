Monreale, finisce il mandato dell’assessore La Corte: “Esperienza arricchente”

Monreale – L’assessore ai servizi a rete del Comune di Monreale, Giovanni La Corte, annuncia la fine del proprio mandato politico con una lettera aperta alla cittadinanza. Un’esperienza intensa, definita dallo stesso La Corte “arricchente ma anche molto segnata”, giunge al termine. L’assessore uscente sottolinea l’impegno profuso nell’affrontare le importanti e complesse deleghe assegnategli, dichiarando: “Mi sono state affidate deleghe molto importanti e impegnative che nonostante la mia limitata competenza ho cercato di seguire al meglio”.

Un impegno costante sul territorio

La Corte rimarca la propria presenza costante sul territorio, a diretto contatto con i cittadini e le problematiche da affrontare. “In questi mesi sono stato sempre in mezzo alla gente e sui luoghi in cui si sono verificati problemi mettendoci sempre la faccia cercando di risolvere gli innumerevoli guasti che mi sono stati sottoposti”, afferma l’ormai ex assessore. L’obiettivo principale è sempre stato quello di onorare l’impegno preso con il sindaco e gli elettori, lavorando con dedizione e impegno.

Interventi significativi nel settore idrico

Tra i risultati ottenuti durante il suo mandato, La Corte ricorda gli interventi effettuati nel settore idrico. Tra questi, spicca la risoluzione del problema alla fognatura di Pioppo durante la festa patronale, conclusa in soli quattro giorni. Altri interventi importanti hanno riguardato i pozzi Boara, il Villaggio Montano e numerose riparazioni alla condotta idrica in diverse zone di Monreale.

La sfida del bilancio comunale

Una delle deleghe più complesse affrontate da La Corte è stata quella al bilancio, un ambito che, come ammette l’ex assessore, richiedeva competenze specifiche che non possedeva pienamente: “Particolarmente ostico è stato per me gestire la delega al bilancio trattandosi di un tema che richiedeva conoscenze approfondite in tale settore che io non avevo non essendo un tecnico”.

Ringraziamenti e futuro impegno politico

La Corte conclude la sua lettera con una serie di ringraziamenti a coloro che lo hanno supportato durante il suo mandato. Un ringraziamento particolare va al sindaco, definito “un uomo e un amministratore che ho avuto modo di apprezzare”, al proprio partito, al geometra Sciortino, all’architetto Albanese, a tutti gli operatori del servizio idrico e al dottor Bevilacqua, lodato per la sua competenza e professionalità. Infine, La Corte conferma il suo impegno politico come consigliere comunale, ribadendo la volontà di continuare a servire i cittadini di Monreale: “Da domani continua la mia avventura politica come consigliere comunale sempre al servizio dei miei concittadini”.