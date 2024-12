Patrizia Roccamatisi nuovo assessore a Monreale, focus su scuola e giovani

Monreale – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha ufficializzato ieri sera la nuova composizione della giunta comunale con la tradizionale cerimonia di giuramento. Tra le novità più rilevanti, l’ingresso di Patrizia Roccamatisi, eletta con la lista “La Nuova Terra”, che assume il ruolo di assessore. Questo cambiamento comporta la surroga in Consiglio Comunale, dove subentrerà Michele Tusa al posto della Roccamatisi.

Le deleghe assegnate a Patrizia Roccamatisi

A Patrizia Roccamatisi sono state affidate le deleghe ad Affari Istituzionali e Generali, Pubblica Istruzione e Pari Opportunità. Un incarico di rilievo che la neo-assessora ha accolto con entusiasmo e con la consapevolezza dell’importanza del ruolo che andrà a ricoprire. Roccamatisi, forte della sua esperienza pregressa come Dirigente Scolastica nel Comune di Monreale dal 2013, porta con sé una profonda conoscenza del tessuto scolastico locale, delle sue esigenze e delle sue potenzialità.

Le prime dichiarazioni di Roccamatisi: focus sulla scuola

Nelle sue prime dichiarazioni, Roccamatisi ha sottolineato l’impegno a promuovere modelli organizzativi scolastici innovativi, in sinergia con tutti gli attori coinvolti nel mondo della scuola: insegnanti, studenti e famiglie. L’obiettivo è quello di elevare ulteriormente la qualità dell’istruzione offerta ai giovani, in un sistema educativo inclusivo e al passo con i tempi. Roccamatisi ha ribadito l’importanza del dialogo e del confronto con insegnanti e famiglie, al fine di comprendere a fondo le loro prospettive e lavorare insieme per la crescita del sistema scolastico.

Un impegno a 360 gradi per il territorio

L’assessora Roccamatisi si è detta inoltre pronta ad affrontare le sfide legate alle altre deleghe assegnatele, assicurando la massima collaborazione con gli uffici competenti. Tra i punti cardine del suo mandato, l’attenzione al benessere degli studenti, con l’attivazione di uno sportello psicologico e progetti dedicati all’educazione alla salute e alimentare. Inoltre, particolare impegno sarà dedicato alla prevenzione del bullismo e delle discriminazioni, attraverso il dialogo con enti specializzati e la collaborazione con le forze dell’ordine. Roccamatisi ha concluso ringraziando il sindaco Arcidiacono per la fiducia accordatale, auspicando un percorso di crescita e cooperazione per il bene della comunità monrealese. Equità, inclusione, partecipazione, sostenibilità, autonomia e futuro: queste le parole chiave che guideranno il suo mandato.