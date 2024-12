Acqua all’Abbeveratoio di Monreale: segnalazioni di odore e sapore di cloro

Monreale – Sono tanti i cittadini monrealesi che segnalano un’anomalia nell’acqua erogata dalla fontana dell’Abbeveratoio, in via Pietro Novelli alta. L’acqua, da qualche giorno, presenterebbe un intenso odore e sapore di cloro.

Segnalazioni anche sui social e malori

Le segnalazioni dei cittadini, raccolte dalla redazione e diffuse anche tramite un gruppo Facebook, lamentano il problema e invitano a non utilizzare l’acqua della fontana. Alcuni utenti sui social network riferiscono anche di mal di pancia dopo aver bevuto l’acqua.

Intervento dell’Assessore Oddo

La questione è stata portata all’attenzione dell’Assessore ai Servizi a Rete, Riccardo Oddo, da parte di Monrealelive. L’assessore si è impegnato a contattare l’AMAP per chiarire le cause dell’odore e del sapore anomali dell’acqua e per provvedere a risolvere la situazione. Tra l’altro oggi l’acqua nella fontana non viene erogata.