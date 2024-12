Aria di festa a Pioppo, in arrivo la quarta edizione della Fiera di Natale!

Anche quest’anno a Pioppo sarà presente la Fiera di Natale, torna l’atmosfera incantata tra luci, colori e tradizioni natalizie. Quasi tutto pronto per l’inaugurazione della Fiera di Natale a Pioppo, giunta quest’anno alla quarta edizione dopo il successo riscontrato gli scorsi anni. Anche questa volta la location dedicata alla fiera è il “Baglio” (Piazza Manzoni, Via Polizzi, Via Giosuè Carducci), qui sarà possibile trovare: stand con prodotti artigianali unici, idee regalo, prodotti tipici, dolci, decorazioni e tante sorprese per grandi e piccini! Sarà presente anche un angolo fotografico in cui poter immortalare momenti magici e ricevere la stampa immediatamente la stampa delle foto natalizie.

La fiera sarà aperta al pubblico durante i weekend prima di Natale: 07-08-14-15-21-22 Dicembre, di seguito le attività previste per il primo weekend di fiera: si inizia sabato alle ore 16:00 con l’inaugurazione della Fiera natalizia e il giro di tamburi per le vie di Pioppo; per tutto il pomeriggio i bambini potranno incontrare Babbo Natale con gli elfi e imbucare la letterina nel villaggio. A seguire canti natalizi durante la serata. Domenica la Fiera sarà aperta dalle 10:00 e alle 12:00 arriveranno le mascotte natalizie che intratterranno i più piccoli; nel pomeriggio musica natalizia e a seguire arriverà la banda musicale. Alle 17:00 è prevista la solenne messa in onore dell’Immacolata e al termine inizierà la processione dell’Immacolata per le vie del Paese accompagnata dalla banda musicale, al termine della processione sono previsti i giochi pirotecnici.

Gli eventi in programma sono stati organizzati dalla Chiesa di Sant’Anna, dall’istituto Margherita di Navarra, dalla comunità Pioppese, da Agata Sikora che ha curato tutta l’organizzazione della fiera, dal consigliere comunale Giusi Madonia e l’assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco. Il Patrocinio è del Comune di Monreale.