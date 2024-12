Nuovo guasto al pozzo, Monreale alta a secco

Monreale – Ancora disservizi idrici a Monreale, in particolare nella zona alta della città, tra cui via Regione Siciliana e via San Nicola. L’interruzione dell’erogazione idrica, come confermato dall’assessore ai servizi a rete Riccardo Oddo, è causata da un problema all’impianto elettrico del pozzo Rinazzo.

Tecnici AMAP al lavoro per ripristinare il servizio

I tecnici dell’AMAP sono già intervenuti sul posto e stanno lavorando per riparare il guasto, che sembra essere di una certa entità. L’obiettivo è quello di ripristinare il servizio idrico nel più breve tempo possibile.

Proteste sui social per i ripetuti disagi

Intanto, sui social network, i cittadini monrealesi esprimono il loro disappunto per i frequenti problemi alla rete idrica cittadina.