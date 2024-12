Feste dell’Immacolata a Pioppo, tradizioni ed eventi al centro della celebrazione

La comunità pioppese è pronta a festeggiare l’arrivo del Natale e in occasione dell’Immacolata Concezione saranno previsti tanti eventi organizzati dalla Chiesa di Sant’Anna e dai cittadini di Pioppo. Quest’anno torna la Fiera di Natale e in occasione della sua quarta edizione le catechiste della parrocchia pioppese con l’aiuto di Padre Nicolò Napoli hanno preparato i biscotti tipici pioppesi che pochi conoscono e che col tempo stanno per essere dimenticati: “pasta cu chinu”. Si tratta di un dolce tipico pioppese e che veniva preparato in particolare in occasione della festa dell’Immacolata; il biscotto è caratterizzato da una pasta di mandorle, farcito con zuccata e marmellata di mellone. Sarà possibile trovare i biscotti in occasione del primo weekend di Fiera, il 7 e l’8 dicembre. Qualche foto dei biscotti:

