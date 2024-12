Il Pioppo Futsal torna al Pala Don Bosco, atteso il Favignana per continuare la striscia positiva

Sabato pomeriggio presso il Pioppo Futsal scenderà in campo tra le mura del Pala Don Bosco di Palermo per l’undicesima giornata del Campionato di Serie C2, a fare visita ai gialloverdi sarà il Favignana. Gli ospiti sono reduci da un’ottima vittoria ai danni del Futsal Emiri e vantano 6 punti, occupando l’ultimo posto in classifica. Il Pioppo Futsal sembra invece aver messo da parte le due sconfitte rimediate a Castellammare contro il Club Olimpia e quella casalinga contro la Gesan C5, difatti la vittoria in Coppa Sicilia nel primo turno contro l’Oratorio San Cosma e Damiano e quella nella trasferta di Altofonte sembrano aver tracciato la via giusta per i gialloverdi; il Pioppo Futsal grazie alla vittoria di sabato scorso ha dato un grosso segnale rimanendo attaccato alle posizioni alte della classifica. La vetta del Campionato di Serie C2 è occupato dal Bisacquino che vanta 24 punti, a seguire vi sono Altofonte Futsal, Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal, tutte quante a 21 punti.

Appuntamento a sabato 7 dicembre presso il Pala Don Bosco, sito in Via S. Domenico Savio 4 a Palermo, calcio d’inizio previsto per le 15:00; sarà possibile seguire la diretta streaming del match sulla pagina Facebook del Pioppo Futsal.