Rotta una basola, a Monreale la Polizia Municipale sequestra il cantiere in Piazza Vittorio Emanuele

Monreale – La Polizia Municipale di Monreale ha sequestrato il cantiere per la posa della fibra ottica in Piazza Vittorio Emanuele. Il sequestro è avvenuto a seguito di una presunta rottura di una basola durante i lavori.

Secondo la polizia municipale, la ditta responsabile non avrebbe rispettato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione comunale, che avrebbero indicato l’utilizzo di specifici strumenti, come ventose o macchinari appositi, per la rimozione delle basole, al fine di evitare danneggiamenti.

La ditta responsabile dei lavori è stata denunciata per il presunto mancato rispetto delle prescrizioni. Il cantiere rimane sotto sequestro in attesa di ulteriori accertamenti.