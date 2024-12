Ritrovato il Doblò rubato a disabile a Monreale, la raccolta fondi continua per le riparazioni

MONREALE – I Carabinieri hanno ritrovato il Fiat Doblò rubato a L. C., un giovane 37enne con grave disabilità cerebrale, a Palermo. Il veicolo, fondamentale per gli spostamenti e le cure del ragazzo, era stato sottratto la notte del 16 novembre 2024 in via Santa Liberata a Monreale.

Il Doblò, purtroppo, è stato ritrovato danneggiato e necessita di riparazioni. La famiglia, che nel frattempo ha dovuto sostenere i costi del noleggio di un mezzo sostitutivo, sta affrontando spese considerevoli, stimate intorno ai 3.500 euro.

La raccolta fondi avviata per supportare la famiglia continua, al fine di coprire le spese di riparazione del veicolo e i costi sostenuti per il noleggio. Il furto del Doblò aveva causato notevoli disagi alla famiglia, privando il ragazzo dell’unico mezzo che gli permetteva di spostarsi per le visite mediche e le attività quotidiane.

Questo il link ufficiale in cui è possibile fare la donazione