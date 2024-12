La comunità di Pioppo pronta a celebrare con devozione e tradizione l’Immacolata Concezione

La comunità di Pioppo si sta preparando a celebrare con grande devozione e tradizione la Solennità dell’Immacolata Concezione, uno degli eventi più sentiti e significativi dell’anno. La Novena ha avuto inizio il 29 Novembre e ha visto una partecipazione calorosa e intensa da parte della comunità pioppese, unita nella preghiera e nella devozione. Ogni sera i fedeli si sono riuniti per vivere intensamente i momenti di preghiera grazie alla guida del Parroco Don Nicolò Napoli che ha curato con grande attenzione e zelo ogni dettaglio. Il programma dei festeggiamenti si preannuncia particolarmente ricco e coinvolgente.

Il paese si vestirà a festa con le tradizionali campane suonate a gloria, mentre il giro dei tamburi per le vie del paese creerà un’atmosfera di gioiosa partecipazione. Domenica 8 Dicembre, giornata di massima Solennità, si celebreranno tre Sante Messe: la prima alle ore 9:30, la seconda alle 11:00 e la terza alle 17:30. Durante la Santa Messa delle 11:00 le autorità civili e militari consacreranno la cittadina di Pioppo alla S.S. Vergine Immacolata, sarà un momento di profonda spiritualità e impegno collettivo. Il momento culminante della giornata sarà la processione per le vie di Pioppo, poco prima i bambini della comunità offriranno un omaggio floreale davanti al sagrato della chiesa, in segno di devozione alla Vergine Immacolata.

Quest’anno la Fiera Natalizia e varietà di iniziative faranno da corona ai festeggiamenti della S.S. Vergine. Le catechiste hanno preparato i tradizionali dolci locali, le rinomate “paste con mandorle e melone giallo” che offriranno un assaggio delle ricche tradizioni culinarie di Pioppo. Inoltre una vasta gamma di lavori artigianali, preparati con amore e dedizione, saranno esposti durante la fiera, permettendo a tutti di scoprire l’abilità manuale e la creatività della comunità.

Questi festeggiamenti, che uniscono spiritualità, tradizione e cultura, sono l’occasione per rafforzare il legame della comunità di Pioppo con la Vergine Immacolata, un legame che si tramanda di generazione in generazione con amore e rispetto del sacro.