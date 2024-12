Monreale, preleva al Monte dei Paschi e lo vogliono rapinare, indagini dei Carabinieri

MONREALE – Non una rissa come ci era stato segnalato in redazione ma una rapina. Un uomo è stato vittima di una tentata rapina nella notte in piazza Inghilleri a Monreale, sede di una filiale del Monte dei Paschi di Siena. Un gruppo di giovani lo ha accerchiato dopo un prelievo bancomat, minacciandolo per ottenere il denaro.

L’uomo ha opposto resistenza al branco, rifiutandosi di consegnare le banconote appena prelevate. I giovani, non riuscendo nel loro intento, hanno poi danneggiato l’auto della vittima a calci e pugni prima di fuggire.

L’uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare i responsabili dell’aggressione e del danneggiamento.