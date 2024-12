Rissa notturna a Monreale, residenti esasperati dal degrado

Monreale – Nella serata di ieri, 7 dicembre, si è verificata l’ennesima rissa nella centralissima piazza Inghilleri di Monreale.

Residenti esasperati

Secondo la denuncia di alcuni residenti, due uomini si sono picchiati per motivi ancora da chiarire. L’episodio conferma il clima di degrado che si vive nella piazza, diventata di notte ritrovo di gruppi di giovani molesti. I residenti della zona sono esasperati da urla e schiamazzi notturni e sempre più rassegnati.

Spettatori indifferenti

La rissa, stando alle testimonianze, ha avuto anche dei spettatori, un gruppo di ragazzi che non è intervenuto per dividere i due contendenti. Ormai nessuno chiama più le forze dell’ordine per gli episodi di disturbo della quiete pubblica visto che il problema non mai stato risolto nonostante vada avanti da anni.