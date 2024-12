La Conca d’Oro continua a sognare, andata chiusa con il secondo posto in classifica

Al termine della 11a giornata di campionato, il Monreale Calcio mantiene la seconda posizione in classifica con 21 punti, nonostante il turno di riposo. Un bilancio positivo per una stagione che punta a traguardi importanti.

Obiettivi e Distacchi

Gli obiettivi societari restano raggiungibili. I normanni sono a meno 3 punti dal Sicilia Football Club, capolista, e con 2 punti di vantaggio sul Real Caccamo, terzo in classifica. Il Sicilia Football Club ha vinto 2-1 in trasferta contro lo Sferracavallo, mentre il Real Caccamo ha superato l’Academy Lampedusa per 1-0.

Occasioni Perse e Analisi

L’esperienza del Monreale Calcio porta a riflettere sulle occasioni sprecate che avrebbero potuto migliorare la situazione in classifica. Pesano i punti persi in diverse occasioni. Da ricordare il pareggio 1-1 contro il Sicilia Football Club alla 6a giornata, con il gol del pareggio subito all’ultimo secondo dei minuti di recupero. Da analizzare anche la partita contro Città di Isola delle Femmine, in cui il Monreale ha sprecato un rigore e diverse altre occasioni da gol, consentendo agli avversari di pareggiare.

Prospettive Future e Prossimo Impegno

Nonostante le occasioni perse, il giudizio sulla Conca D’Oro rimane positivo. La dirigenza sta già lavorando sul mercato in vista delle prossime 10 partite. La squadra continua ad allenarsi per preparare la partita di Coppa Trinacria, in programma sabato prossimo alle 14:30 in trasferta contro la Polisportiva Ficarazzi.