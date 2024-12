Pioppo Futsal forza 5 contro il Favignana, gialloverdi nuovamente in testa alla classifica del Campionato di Serie C2

Sabato pomeriggio al Pala Don Bosco di Palermo i gialloverdi del Pioppo Futsal si sono imposti per 5-1 contro il Favignana in occasione dell’undicesima giornata del Campionato di Serie C2; tre punti importantissimi per i gialloverdi che riagguantano la testa della classifica dopo una gara praticamente dominata dal primo minuto di gioco. Vetta della classifica agguantata nuovamente a 24 punti in compagnia di Palermo Futsal Club e Città di Bisacquino.

Partita a senso unico con i gialloverdi sempre in pieno controllo del gioco e con gli ospiti del Favignana chiusi nella loro metà campo alla ricerca di ripartenze letali. Gara bloccata fino a quasi 20 minuti del primo tempo durante i quali i fantasmi della gara contro il Gesan facevano da eco anche a questa gara, ma non si erano fatti i conti uno scatenato Sergio Maiorana che sale in cattedra al 17′, 23′ e 27′ siglando una stupenda tripletta e portando a riposo i gialloverdi sul 3-0. Secondo tempo con lo stesso canovaccio del primo: possesso palla costante e continuo del Pioppo Futsal alla ricerca del quarto gol che arriva con il nostro Gumina bravo a sfruttare un assist di Prestigiacomo, che ruba palla e serve un “cioccolatino” solo da scartare a accomodare in rete per Gumina. A poco serve il gol del Favignana che si porta sul 4-1, con una ripartenza, perché Gumina ricambia il favore a Prestigiacomo che chiude con il gol del 5-1.

Migliore in campo Sergio Maiorana che con la sua tripletta spacca la partita con un’ottima prestazione dopo un assedio gialloverde durante il quale il Pioppo Futsal non si riusciva a trovare la via del gol come successo contro la Gesan C5. Partita letta alla perfezione da Mister Sciortino, che tiene alta l’attenzione dei gialloverdi per la conquista dei 3 punti fondamentali per riprendersi la testa del Campionato si Serie C2. Partita a senso unico da parte del Pioppo Futsal che anche oggi impone il proprio gioco sulla partita tenendo praticamente sempre il pallone e prendendosi i tre punti con forza e determinazione, frutto del grandissimo lavoro di mister Daniele Sciortino.