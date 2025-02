Trionfo della sagra del “Carduni Vruricatu” di Pioppo: un successo che ha sfidato la pioggia

MONREALE – Si è appena conclusa la 3ª edizione della Sagra del Cardo di Pioppo, l’ortaggio simbolo della frazione. Anche quest’anno, nonostante la pioggia, la sagra ha registrato numerosissime presenze. Più di un migliaio di visitatori, provenienti da diverse zone della Sicilia, ma anche da fuori regione, hanno scelto di assaporare quella che a tutti gli effetti si conferma un’apprezzata eccellenza del territorio, da valorizzare, tutelare e promuovere. E sono queste le intenzioni che hanno spinto chi, dietro le quinte di un evento così impegnativo, non si è risparmiato per garantirne la riuscita.

La consigliera comunale Giusi Madonia ha poi ringraziato il Comitato Pioppo Comune, promotore della Sagra, e tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento: “Desidero ringraziare l’architetto Rosario Favitta, Presidente del Comitato Pioppo in Comune APS, colui che amo definire il papà della Sagra del Cardo e che ha sempre spinto perché si accendessero i riflettori sul cardo e sulla sua storia. Ringrazio inoltre il produttore Gionatan Musso per la fornitura dei cardi e il grande lavoro di questi mesi, e l’azienda Badalamenti. Un ringraziamento va anche al Comune di Monreale, al sindaco Alberto Arcidiacono e agli assessori Salvo Giangreco, Giulio Mannino, Giuseppe Di Verde, Nadia Battaglia, e a tutti i rappresentanti dell’amministrazione comunale presenti. Ringrazio inoltre il Comandante Luigi Marulli e il Corpo di Polizia Municipale, i dipendenti Mimmo Russo e Liliana Caputo dell’ufficio eventi Area 3, le associazioni di Protezione Civile Evergreen e Overland e la Protezione Civile Comunale. Un ringraziamento a Mimmo Milazzo della Pizzeria Guglielmo II per la fornitura dei tavoli. Esprimo la mia gratitudine anche alla ditta Autolinee Giordano e a Ecolandia, che a vario titolo hanno scelto di dare il loro contributo, mettendosi a disposizione con ogni mezzo per la riuscita della manifestazione. Infine, ringrazio il Comitato Pioppo in Comune APS e tutti i suoi volontari. Un grazie infinito desidero rivolgerlo a tutte le volontarie che, da anni ormai, riescono ad affrontare giorni interi di fatica senza perdere mai il sorriso: tra il forte odore di fritto, le mani piene di pastella e qualche ballo improvvisato, riescono a dirti: “L’anno prossimo ci organizziamo meglio”. Tutto questo dimostra il vero senso di comunità”.