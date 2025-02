Monreale, avviso pubblico per l’acquisto partecipato di libri per la biblioteca comunale

Monreale – Su proposta della Consulta Giovanile, il Comune di Monreale lancia un’importante iniziativa volta a coinvolgere attivamente i cittadini nella selezione dei libri da acquistare per la Biblioteca Comunale Santa Maria La Nuova.

L’Avviso, pubblicato sul sito del Comune, consente a tutti i cittadini monrealesi di proporre fino a tre libri, fumetti o albi illustrati, oppure un’intera saga, collana o antologia, contribuendo così all’arricchimento del patrimonio librario della biblioteca.

Le proposte potranno essere inviate entro il 28 febbraio 2025 attraverso due modalità:

• Via mail all’indirizzo [email protected], con oggetto: “AVVISO PUBBLICO BIBLIOTECA – Proposta”;

• Tramite modulo cartaceo da consegnare presso la Biblioteca Comunale Santa Maria La Nuova. Il modulo necessario (Modello A) è disponibile sul sito del Comune di Monreale.

Allo scadere del bando, una commissione si occuperà di valutare le proposte e procedere all’acquisto.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Book for All, di cui è capofila il Comune di Monreale e a cui partecipano diverse associazioni del territorio, che promuove la lettura e l’utilizzo degli spazi della biblioteca come punto di riferimento culturale per la comunità. Il progetto, partito diversi mesi fa e tuttora in corso, prevede laboratori sulla lettura nelle scuole e in biblioteca, oltre a fondi per l’acquisto di libri che, grazie alla proposta nata in seno all’assemblea della Consulta Giovanile, potranno ora essere scelti direttamente dai cittadini monrealesi.

“Siamo felici – afferma l’Assessore ai Beni e alle Attività Culturali, Fabrizio Lo Verso – di lanciare un’iniziativa che coinvolge attivamente i cittadini di Monreale nella crescita e nella valorizzazione della nostra Biblioteca comunale. Questa iniziativa mira a garantire che i nostri spazi culturali siano sempre più in linea con le esigenze della comunità, rispondendo alle richieste di aggiornamento e diversificazione dell’offerta libraria. I cittadini, in questo modo, non solo avranno un ruolo attivo nella scelta dei libri, ma contribuiranno anche a rendere la biblioteca un luogo ancora più vivo, stimolante e accessibile a tutti”.

L’Avviso rappresenta un’occasione unica per tutti gli amanti della lettura di contribuire alla crescita culturale della città, partecipando attivamente alla selezione delle nuove acquisizioni della biblioteca comunale, nell’ottica di rendere questo luogo un punto di riferimento sempre più importante per la cultura e la crescita di Monreale.

Per ulteriori informazioni oltre a quelle reperibili nel sito del Comune, è possibile contattare la Biblioteca Comunale Santa Maria La Nuova al numero 0916564492.

Qui l’avviso https://www.comune.monreale.pa.it/novita/avviso-pubblico-rivolto-ai-cittadini-di-monreale-per-la-scelta-dei-libri-da-acquistare-per-la-biblioteca-comunale-santa-maria-la-nuova-fondo-moderno/