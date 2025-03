Monreale, un tesoro da scoprire: apre il nuovo centro turistico

## Monreale, nuovo centro turistico presso la chiesa dei Santi Vito e Francesco

Un nuovo centro di informazione e accoglienza turistica, ricreativo e culturale apre le sue porte a Monreale, presso i locali annessi alla chiesa dei Santi Vito e Francesco, guidata da Don Andrea Palmeri. L’accesso al centro è situato in Salita San Francesco, traversa di via Antonio Veneziano. Questo progetto, volto a valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico e artistico del territorio monrealese, è stato reso possibile grazie al finanziamento del GAL Terre Normanne, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 (sottomisura 7.5) del Dipartimento Regionale Agricoltura.

Info-point e attività culturali al piano terra

Il piano terra del centro è stato allestito come info-point turistico, pensato per fornire ai visitatori tutte le informazioni necessarie per esplorare le ricchezze del comprensorio. Un salone adiacente sarà invece dedicato ad attività ricreative e culturali, come mostre e conferenze, arricchendo ulteriormente l’offerta del centro.

Spazio ristoro al primo piano

Al primo piano, un ulteriore salone è stato allestito come spazio di ristoro per turisti e pellegrini. Dotato di piccoli elettrodomestici, permetterà la preparazione di pasti veloci, offrendo un comodo punto di appoggio durante le visite.

Una strategia di rete per lo sviluppo rurale

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di rete che, oltre alla parrocchia dei Santi Vito e Francesco, coinvolge diverse realtà del territorio: l’associazione Madonna dell’Orto a Monreale, la parrocchia di Santa Cristina Gela, la fondazione San Demetrio di Piana degli Albanesi, la parrocchia SS. Redentore di San Giuseppe Jato e l’associazione Cardinale Scipione Borghese di Altofonte. Come spiega Francesco Rossi, direttore tecnico del GAL, l’obiettivo è promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale delle aree rurali delle Terre Normanne, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Secondo centro turistico-culturale finanziato dal GAL

L’apertura del centro a Monreale segue di pochi giorni l’inaugurazione di un altro centro turistico-culturale, anch’esso finanziato dal GAL Terre Normanne, ad Altofonte. Situato nei saloni dell’Abbazia di Santa Maria di Altofonte, con ingresso da via Lanuzza, il centro è gestito dall’associazione Cardinale Scipione Borghese, cui è stato affidato il complesso monastico risalente al 1307, costruito per volere del re Ferdinando d’Aragona di Sicilia in omaggio all’Annunciazione della Vergine per commemorare la pace di Caltabellotta.