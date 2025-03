Al Tocha termina 3-3 il big match spettacolare tra Pioppo Futsal e Palermo Futsal Club

Finisce con un pareggio la spettacolare partita tra i gialloverdi del Pioppo Futsal e i rosanero del Palermo Futsal Club. La prima gara vedeva le due squadre affrontarsi per l’andata del 3° Turno di Coppa Sicilia (ritorno previsto Sabato 19 Aprile) e l’attesa è stata ripagata da una bellissima partita tra due squadre forti e ben organizzate, che hanno regalato a un pubblico incredibile, una delle gare più belle e combattute della stagione.

Brutto primo tempo per i ragazzi di mister Sciortino, a tratti irriconoscibili, che concedono tanto e creano poco. Il Palermo Futsal Club ne approfitta siglando il doppio vantaggio prima con Sujion e poi con Franco, mandando i rosanero negli spogliatoi con il parziale del 2-0. Nel secondo tempo i gialloverdi entrano in campo con un piglio diverso e accorciano le distanze con Vultaggio, bravo a chiudere, con un delizioso tocco sotto che scavalca il portiere, un fantastico fraseggio con l’instancabile Turi Prestigiacomo. Da li a poco arriva il gol del pari, con una sfortunata ma allo stesso tempo incredibile deviazione di Chinnici che inganna il proprio portiere. Il Palermo non ci sta e ancora Sujion, con un bellissimo sinistro all’incrocio dei pali, batte Costanzo per il 3-2. Gialloverdi che si sbilanciano per trovare il pari e in diverse occasione è Costanzo a proteggere il risultato. Di lì a poco entra in scena Alongi, che accende il motorino e vola sulla sinistra, saltando due rosanero e agganciando un pallone che ormai quasi tutti i presenti avevano battezzato sul fondo: vola, recupera palla e serve un pallone da accomodare in rete al centro area dove Ciolino conclude in rete per il 3-3 che fa esplodere una tifoseria letteralmente da brividi!

Questi ultimi hanno fatto proprio da protagonisti durante il match regalando uno spettacolo pirotecnico con fumogeni, giochi di luce e bandiere gialloverdi al vento, cantando per tutti i 60 minuti di gioco ed oltre. Appuntamento ancora al Tocha, ancora con i rosanero sabato 8 marzo, in occasione della 20ª giornata del Campionato di Serie C2.