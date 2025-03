Grandissimo successo per il Carnevale a Pioppo organizzato dai giovani pioppesi, 3 carri e tanto divertimento

Ieri pomeriggio lungo la Via Provinciale di Pioppo il grande ritorno del Carnevale Pioppese riproposto dai giovani pioppesi è stato un successo con tantissimi partecipanti nonostante la pioggia battente. Non serve molto per divertirsi: basta stare insieme, condividere sorrisi e lasciarsi trasportare dall’allegria e senza dubbio i giovani pioppesi che hanno riportato su strada l’evento dopo tanti anni ci sono riusciti. Un pomeriggio di allegria e spensieratezza a Pioppo con l’ennesimo evento messo su interamente da zero dalla comunità pioppese, che terminato un evento pensa già al prossimo, dimostrando quanto sia grande la voglia di aggregazione. Gli organizzatori sono rimasti molto soddisfatti dalla partecipazione, il sorriso dei tantissimi bambini ha ripagato tutti quanti per la fatica nel realizzare i carri. All’ottima riuscita dell’evento hanno contribuito la polizia municipale e le Associazioni di Protezione Civile “Evergreen” e “Overland”. Di seguito alcuni scatti realizzati dal fotografo Pasquale Musso; tutti gli scatti della giornata sono disponibili sulla pagina Facebook “Pasquale Musso Foto e Grafica” al seguente link: https://www.facebook.com/pasqualemussofotoegrafica

