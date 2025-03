I monrealesi Marco Orestano e Salvo Lo Coco: sinergia di stile a Look of the Year

I monrealesi Marco Orestano, orafo monrealese noto per i suoi gioielli che narrano la storia dell’isola, e Salvo Lo Coco, parrucchiere, uniscono le forze alla finale nazionale di “Look of the Year” a Catania. La competizione, trampolino di lancio per le aspiranti top model italiane, vedrà sfilare le finaliste regionali di tutta Italia sotto gli occhi di conduttrici famose, fotografi e televisioni nazionali.

Da Catania a Sanremo, il sogno mondiale

L’evento di Catania selezionerà i modelli e le modelle che accederanno alla finale mondiale, prevista per il 13 marzo al Teatro Ariston di Sanremo. Lì, i finalisti provenienti da tutto il mondo si contenderanno il titolo, presentati da figure di spicco come Victoria Silvstedt, sotto lo sguardo attento di talent scout internazionali di prestigiosi maerchi come Dolce e Gabbana, Versace ecc..

Gioielli che raccontano la Sicilia sulla passerella di “Look of the Year”

Orestano, dell’atelier Officina73, reduce da importanti eventi come il Festival del Cinema di Venezia e la Milano Fashion Week, presenterà 24 creazioni ispirate alla mitologia, all’arte e alla cultura siciliana. Dalle figure di Efesto e Medusa, alla Valle dei Templi, fino alle delicate poesie d’amore tra creature marine e stelle, i gioielli di Orestano promettono di incantare la passerella. La collaborazione con Lo Coco, consolidata nel tempo, garantirà un look impeccabile alle modelle, completando la magia delle creazioni orafe. “Con lo Coco lavoriamo in sinergia, abbiamo già fatto tanti lavori insieme, siamo insieme da tanto tempo e oggi Salvo per me è una figura importante per quanto riguarda il look finale delle modelle”.