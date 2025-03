Monreale, furto d’auto sventato da un cittadino

Monreale – Nella notte, un cittadino monrealese ha sventato un probabile tentativo di furto d’auto in piazza Basile. L’uomo, che ha preferito rimanere anonimo, ha notato tre individui incappucciati aggirarsi con fare sospetto tra le vetture parcheggiate.

Secondo il racconto del testimone, i tre sembravano alla ricerca di un’auto specifica. Dopo averne individuata una, probabilmente il loro obiettivo, si sono accorti della sua presenza e si sono rapidamente allontanati in direzione di via della Repubblica, imboccando la discesa che collega le due strade.

Il cittadino, insospettito dal comportamento dei tre individui, ha così allertato i Carabinieri. Le forze dell’ordine hanno ringraziato per la segnalazione, assicurando che avrebbero effettuato i dovuti controlli nella zona.

Questo episodio pone l’accento sulla questione sicurezza a Monreale. Il testimone, infatti, ha espresso la sua preoccupazione per la crescente illegalità che, a suo dire, affligge la cittadina, in particolare nelle ore notturne. “È da mesi che Monreale sembra essere caduta preda dell’illegalità”, ha dichiarato. “Basta solo fare un giro in notturna e vedere quello che succede, soprattutto nella zona di piazza Inghilleri”.

Ecco la segnalazione. “Ho sorpreso tre ragazzi, erano incappucciati, mentre cercavano con molta probabilità un’auto da rubare. È avvenuto in piazza Basile nel corso della notte. Giravano per strada cercando un’auto e poco dopo ne avrebbero trovata una. Mi hanno visto, così si sono allontanati verso la discesa che porta a via della Repubblica. Mi sono sentito in dovere poi di allertare i Carabinieri che mi hanno detto che avrebbero fatto i dovuti controlli ringraziandomi.”