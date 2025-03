Monreale, a Giovanni e Giuseppa Purpura assegnato il premio “Tele di versi”

Si è svolta, ieri, con una grande ed entusiasta partecipazione, la manifestazione conclusiva del concorso di poesia di BCsicilia Monreale, “Tele di versi”.

Promossa con il patrocinio del Comune di Monreale e la sponsorizzazione delle Ceramiche di Bisanzio, e d’intesa con l’associazione Asca, l’iniziativa è stata articola in due momenti distinti.

Di mattina è stata proposta una visita guidata alla Galleria D’Arte Moderna di Palermo e, in particolare , ai dipinti che hanno ispirato le poesie partecipanti al concorso, a cura della prof.ssa Rosaria Bonanno, storica dell’arte, che, con passione e competenza, ha accompagnato i visitatori in un percorso di interpretazione artistica ed emozionale delle opere d’arte.

Nel pomeriggio, nel salone dell’Asca, si è tenuta la cerimonia di premiazione.

In giuria, sotto la presidenza dal direttore Stefano Gorgone, le docenti Rosaria Bonanno e Romina Lo Piccolo e la scrittrice Maria Sapienza.

A fare gli onori di casa Antonino Terzo, presidente dell’associazione Asca, che ha accolto, condiviso e supportato l’iniziativa di BCsicilia Monreale.

Dopo un’introduzione del direttore Stefano Gorgone sul valore civile della poesia, la presidente di BCsicilia Monreale, Romina Lo Piccolo, ha assegnato i premi ai vincitori e le menzioni di merito ai finalisti. Tra questi, i monrealesi Giovanni Purpura, destinatario di una menzione di merito per la poesia “Palermo amore infinito”, e Giuseppa Purpura, secondo premio per la poesia “Autunno”.

Presente anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, la preside Patrizia Roccamatisi, che ha espresso l’auspicio di estendere iniziative del genere anche alle scuole.

La manifestazione si è conclusa con un momento di convivialità tra le due associazioni, promessa e premessa di nuove e future collaborazioni