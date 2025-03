A Monreale tombini pericolosi, uno segnalato da due pneumatici

Tombini aperti e pericoli per i pedoni e non solo. Accade a Monreale in pieno centro cittadino.

Sono almeno due i tombini pericolosi segnalati alla redazione di Monrealelive. Il primo si trova nei pressi della Banca Monte dei Paschi di Siena, nelle vicinanze delle scuole. Qui è presente una voragine pericolosa che si è creata a lato di un tombino.

Stessa situazione in via Salita Garibaldi. Qui un tombino è completamente aperto. Per evitare di caderci dentro qualcuno ha messo due pneumatici in attesa di un intervento risolutivo.