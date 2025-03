Monreale, verso i lavori per l’installazione di un semaforo sulla SS186

Monreale – Continua l’iter del progetto del comune di Monreale per l’installazione di un impianto semaforico sulla strada statale 186, nel tratto compreso tra Santa Rosalia e il centro abitato. L’intervento mira a limitare la velocità di percorrenza in quel tratto, incluso di recente nei confini del centro urbano con delibera di Giunta del luglio 2023.

L’ultimo provvedimento, approvato con determina dirigenziale, prevede la nomina dell’architetto Francesco Giardina a responsabile unico del procedimento e dell’ingegnere Giovanni Ferrarella come progettista e direttore dei lavori.

L’amministrazione comunale ha previsto l’installazione del semaforo all’altezza di Santa Rosalia, lungo il tratto che va dal km 8+500 al km 9+900 della statale, per regolamentare il traffico in quel punto critico e ridurre il rischio di incidenti. Il semaforo consentirà di rallentare i veicoli in transito, adeguando la velocità al contesto di attraversamento urbano.

I lavori dovranno concludersi nei tempi stabiliti, entro il 2025, nel rispetto degli obiettivi di messa in sicurezza del tratto stradale. Un intervento atteso dai cittadini, che aumenterà la sicurezza per automobilisti e pedoni in un’arteria ad alta percorrenza veicolare ai margini del paese.