Furto con spaccata a Monreale, sfondano vetrina con una Panda e rubano cellulari

Ladri in azione con un’auto usata come ariete a Monreale. Con un’auto rubata hanno sfondato il negozio e arraffato quanto più possibile.

Ad essere svaligiato un negozio di telefonia e accessori in via Benedetto D’Acquisto, in pieno centro, vicinissimo al Duomo. Dopo avere distrutto la saracinesca e le vetrine con una Fiat Panda lanciata ad alta velocità sono stati portati via cellulari, tablet e altri prodotti che erano esposti sugli scaffali.

Episodi di criminalità sempre più crescenti in città quindi. Nelle scorse notti, come riportato da MonrealeLive, era stato avvistato un gruppo di giovani che avrebbe cercato di rubare un’auto in piazza Basile.