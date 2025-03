Monreale, spaccio di droga in condominio un stile Gomorra, un arresto

I Carabinieri della Stazione di Monreale, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, hanno tratto in arresto in flagranza un 60enne monrealese, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al traffico di droga sul territorio. I militari, al termine di mirati servizi di osservazione, sono riusciti ad accedere nell’abitazione dell’uomo, ubicata al piano terra di un complesso condominiale e dotata di una sistema di videosorveglianza con telecamere che, coprendo ogni angolo del percorso, consentiva di seguire e identificare tutte le persone che accedevano all’appartamento e di monitorare eventuali avvicinamenti delle Forze dell’Ordine. Inoltre, sulla porta d’ingresso dell’appartamento era presente una feritoia, verosimilmente utilizzata per la consegna dello stupefacente.

Nel corso della perquisizione, il fiuto del cane antidroga Ron del Nucleo Carabinieri Cinofili ha segnalato la presenza dello stupefacente occultato in più punti dell’abitazione. I militari hanno così rinvenuto e sequestrato 69 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi, materiale per il confezionamento della droga, bilancini di precisione e la somma contante di 175 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo, al termine del quale il Giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La droga è stata inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti tecnici.