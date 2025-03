L’incidente sul lavoro e la morte di Antonino Alongi, “Basta a questa ecatombe

“L’ennesima tragedia sul luogo che ha portato alla morte di un operaio edile di 55 anni, Antonio Alongi, che è caduto dal tetto di una villetta a Monreale ci lascia attoniti e non può ancora una volta lasciare indifferenti”. Lo dicono in una nota congiunta il presidente di Panormedili Cpt Gaetano Scancarello ed il vicepresidente Pasquale De Vardo, che aggiungono: “Esprimiamo vicinanza alla famiglia e chiediamo a gran voce che si dica basta a questa ecatombe. I numeri delle morti sul luogo e degli infortuni infatti ormai hanno raggiunto cifre drammatiche, e questo non è assolutamente accettabile in un paese civile”.

E rimarcano: “Ribadiamo il nostro impegno per promuovere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e da tempo portiamo avanti le nostre campagne di sensibilizzazione ma servono anche provvedimenti concreti da parte di tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti che hanno il dovere morale di intervenire al più presto per fronteggiare questa emergenza perché non è concepibile che un lavoratore possa perdere la propria vita sul posto di lavoro”.