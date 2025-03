Forniva le piazze di spaccio di Monreale, arrestato 25enne

Un giovane di 25 anni, residente a Palermo e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Monreale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione, supportata dal Nucleo Cinofili di Palermo – Villagrazia, si inserisce in un’indagine più ampia volta a contrastare il traffico di droga tra Palermo e Monreale.

Droga nascosta in casa: il fiuto del cane “Ron” svela il nascondiglio

L’attenzione dei militari si è concentrata sui corrieri che, partendo da Palermo, riforniscono il mercato della droga di Monreale. Dopo un’attenta attività di osservazione e pedinamento, i Carabinieri hanno fermato il 25enne nei pressi della sua abitazione a Palermo. Grazie al fiuto infallibile del cane antidroga “Ron”, sono state scoperte diverse dosi di stupefacente abilmente nascoste all’interno dell’appartamento: in un soppalco, in cucina e dentro alcuni mobili.

Sequestrati cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento

Il bilancio del sequestro comprende circa 50 grammi di cocaina, parte della quale in un involucro termosaldato sottovuoto da 35 grammi e un altro incarto da 15 grammi. Inoltre, sono stati rinvenuti 15 grammi di marijuana e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi, pronte per essere smerciate.

10.000 euro in contanti: il presunto guadagno dello spaccio

Oltre alla droga, i Carabinieri hanno sequestrato circa 10.000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, nascosti nelle tasche di giacche e giubbotti. Si presume che il denaro rappresenti il provento dell’attività di spaccio. A supporto di questa ipotesi, sono stati trovati anche block notes e appunti con nomi e cifre, probabilmente la contabilità dello spaccio. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.